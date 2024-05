Il marito dell’influencer Siu | Il sangue zampillava Non sono stato io - si è ferita da sola

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 25 maggio 2024) Jonathan Maldonato, ilSiu, sostiene che la moglie – uscita ieri dal coma dopo una misteriosaal petto – si sarebbe fatta del male dacon un paio di forbici. Questa la versione del 36enne arrecon l’accusa di tentato omicidio. Interrogato dal pubblico ministero Paola Francesca Ranieri e dal capo della Squadra mobile della questura di Biella, Maldonato ha fornito la propria ricostruzione su quanto avvenuto la mattina dello scorso 16 maggio nella villetta di famiglia a Chiavazza a Biella. A riportare alcuni passaggi della deposizioneil Corriere della Sera e Il Fatto Quotidiano. Secondo l’uomo, la moglie, l’influencer marocchina Soukraina El Basri, conosciuta sui social come “Siu”, quel mattino si era svegliata molto nervosa. “Per ogni minima cosa si arrabbiava con me, anche per le cose stupide”, ha detto l’uomo agli inquirenti. “Quella mattina si era arrabbiata perché non avevo messo alle bambine i calzini dello stesso colore”.