Il Manchester United vince l’FA Cup | sfuma il double per il Manchester City | ALBO D’ORO

(Di sabato 25 maggio 2024) Garnacho e Mainoo, i due prodotti della cantera, 38 anni in due, regalanoCup al. Torna a festeggiare la parte rossa di, fin troppo abituata ad assistere da spettatrice, negli ultimi anni, ai trionfi dei rivali del. Una vittoria resa ancor più dolce dall’aver battuto proprio i rivali cittadini, i ragazzi di Pep Guardiola che pochi giorni fa avevano festeggiato la vittoria della Premier League. Il, 8ª al termine del campionato inglese, con appena 60 punti raccolti contro i 91 del, puntava forte sulla finale di coppa per risollevare una stagione complicata, l’ennesima per i ‘Red Devils’ che non riescono a tornare ai fasti del passato. Le reti di Garnacho e Mainoo mettono la partita sui binari giusti fin dal primo tempo, nel finale il gol dell’1-2 firmato da Doku regala solo qualche brivido finale prima della festa. L’delCup 2023-20242022-20232021-2022 Liverpool 2020-2021 Leicester 2019-2020 Arsenal 2018-20192017-2018 Chelsea 2016-2017 Arsenal 2015-20162014-2015 Arsenal 2013-2014 Arsenal 2012-2013 Wigan 2011-2012 Chelsea 2010-20112009-2010 Chelsea 2008-2009 Chelsea 2007-2008 Portsmouth 2006-2007 Chelsea 2005-2006 Liverpool 2004-2005 Arsenal 2003-20042002-2003 Arsenal 2001-2002 Arsenal 2000-2001 Liverpool 1999-2000 Chelsea 1998-19991997-1998 Arsenal 1996-1997 Chelsea 1995-19961994-1995 Everton 1993-19941992-1993 Arsenal 1991-1992 Liverpool 1990-1991 Tottenham 1989-19901988-1989 Liverpool 1987-1988 Wimbledon FC 1986-1987 Convetry1985-1986 Liverpool 1984-19851983-1984 Everton 1982-19831981-1982 Tottenham 1980-1981 Tottenham 1979-1980 West Ham 1978-1979 Arsenal 1977-1978 Ipswich Town 1976-19771975-1976 Southampton 1974-1975 West Ham 1973-1974 Liverpool 1972-1973 Sunderland 1971-1972 Leeds 1970-1971 Arsenal L'articolo IlCup:ilper ilCalcioWeb.

