Il Manchester United esonererà Ten Hag

(Di sabato 25 maggio 2024) 2024-05-24 15:53:14 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Ilha intenzione di espellere Erik ten Hag indipendentemente dal risultato della finale di FA Cup di domani contro ilCity, secondo The Guardian. Il giornale sostiene che una “fonte ben posizionata” afferma che Ten Hag sarà esonerato all’indomani della finale di Wembley, che arriva alla fine di una stagione deludente per il club. L’unica strada per loverso l’Europa è battere il City e negare agli uomini di Pep Guardiola il doppio campionato nazionale, dopo che hanno concluso all’ottavo posto in Premier League – il loro piazzamento più basso in campionato dal 1990. Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e Kieran McKenna sono tra i favoriti per succedere a Ten Hag e si dice che abbiano già avuto luogo discussioni con i rappresentanti del trio. Ten Hag è stato nominato allenatore dellonell’aprile 2022 con una data di inizio fissata alla fine della stagione 2021-22.

