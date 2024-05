Il Manchester City era migliore del Manchester United – Guardiola

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 25 maggio 2024) 2024-05-25 19:48:07 Breaking news: L’allenatore delPepha affermato che i campioni della Premier League sono stati migliori delnella loro scioccante sconfitta per 2-1 nella finale di FA Cup 2024.non era d’accordo sul fatto che lofosse la squadra superiore quando il suggerimento è stato rivolto allo spagnolo dalla BBC Sport, dopo aver assistito alla sua prima sconfitta in una finale di Coppa d’Inghilterra grazie a una prestazione fuori dal comune. “Non sono sicuro delle occasioni che abbiamo avuto e che hanno avuto”, ha detto. “Nel secondo tempo siamo stati sempre lì. Ilè sempre una squadra di transizione, per 10, 20 o 30 anni. “Nel primo tempo abbiamo faticato un po’, ma nella ripresa siamo stati meglio. Abbiamo trovato il nostro momento ma abbiamo segnato un po’ tardi, con le occasioni che avevamo”.