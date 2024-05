Il lavoro aumenta e i salari crescono più dell’inflazione | smascherate le bugie della sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 25 maggio 2024) Il precariato continua a calare, l’Inps attesta che i posti fissi sono 2 su tre. Per quanto riguarda le retribuzioni, poi, c’è un trend costante dalla fine del 2023 e confermato dai primi tre mesi del 2024: ossia le retribuzioni sono superiorei all’inflazione. Ebbene, perché la segretaria del Pd, Elly Schlein, va in giro ad affermare il contrario? Ossia che c’è una bassa crescita deirispetto all’inflazione? Risposta: sono fake news propagandistiche. Ma i numeri non mentono. Sul Mattino di Napoli a far notare la “svista” dei dem su materie così determinanti è Nando Santonastaso. Mentre su Libero E’ Attilio Barbieri a riportare in fila i dati che emergono dall’Osservatorio Inps sul precariato. I numeri attestano che nei primi due mesi di quest’anno si registra una variazione netta positiva tra attivazioni, trasformazioni e cessazioni di rapporti distabili di 139.967 contratti a tempo indeterminato.