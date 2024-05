Il grande ritorno di Sinner - dove vedere tutte le sue partite al Roland Garros

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 25 maggio 2024) Ci ha tenuti col fiato sospeso fino all'ultimo ma alla fineha confermato: giocherà il, il secondo torneo delSlam dell'anno, dopo gli Australian Open vinti proprio da lui. Sarà Christopher Eubanks, tennista statunitense numero 43 nel ranking ATP, il suo primo avversario. Il debutto avverrà domenica 26 maggio alle 12, l'attesa è altissima.ledi Jannikal2024 Tranquillo, se non hai l'opportunità di essere direttamente a Parigi è possibile comunque seguireledi Jannikal2024 anche in tv e in streaming. In particolare l'Open di Francia sarà trasmesso sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV. Se ancora non sei abbonato, la soluzione più veloce è senz'altro quella di iscriversi all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. Oltre al tennis del, di tutti gli ATP 1000 e pure di Wimbledon, questa soluzione permette anche di seguire numerose sfide di Serie A, l’Eurolega di basket, l’NBA, la Formula 1 e la MotoGP.