Il grande concerto di Allevi ad Ascoli - il maestro è tornato a casa | Grazie per tutto questo affetto

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – “Sono emozionatissimo.per avermi accolto concalore". E allora ben. Una piazza del Popolo gremita e rinfrescata dal temporale che si è abbattuto sulla città delle Cento Torri fino a pochi minuti prima del via, ha fatto da cornice all’attesissimodi Giovanninella suadopo anni di successi, di sofferenze, di dolore, ma anche di gioia per aver superato la terribile malattia. "Voi sentite freddo? Spero di calmarmi suonando il mio primo brano dal titolo Aria. Scusate se ascolterete qualche nota fuori posto o non centrata. La colpa è della neuropatia dovuta ai farmaci che sto prendendo. Visto che non posso più contare sul mio corpo, suonerò con la mia anima" ha detto ancora, commuovendo tutti. "A 17 anni – ha detto ancora – ho scritto il mio primo brano. Ero un disadattato totale, e un po’ lo sono anche adesso (sorride).

