Il gran giorno dei Portuali | Vogliamo l’Eccellenza

(Di sabato 25 maggio 2024) "Non penso alla fame di rivincita, se riavvolgo il nastro alla sfida del 2022 contro il Chiesanuova. Penso, piuttosto, all’opportunità che i miei ragazzi si sono riconquistati sul campo. Un premio importante per il loro lavoro, i loro sacrifici. Per questo il desiderio piùde è quello di vedere oggi, sugli spalti dello stadio di Civitanova, tanta gente da Ancona, tanta gente da un quartiere, Torrette, che ci ha accolto a braccia aperte, tante persone a fare il tifo per noi". Il primo desiderio di mister Stefano Ceccarelli, storico allenatore deiDorica, è quello di vedere un Polisportivo pieno di sostenitori dei Dockers. L’altro, il sogno, è quello sportivo: battere l’Atletico Centobuchi nello spareggio tra le vincitrici dei playoff di Promozione e decollare in Eccellenza: "Affronteremo una squadra fortissima, in piena salute e dotata di giocatori di alto profilo. Siamo consapevoli che sarà una battaglia difficile, ma proveremo a fare il massimo per vincere.