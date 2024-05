Il giorno più bello della mia vita È nata - la figlia vip mamma per la prima volta | il nome della bambina

(Di sabato 25 maggio 2024)per la: lasuper vip e a suafamosa per il lavoro di moha da poche ore dato il lieto annuncio via Instagram. A un anno dal matrimonio ha accolto tra le sue braccia la sua. La notiziagravidanza era arrivata a gennaio scorso dalle pagine di Vogue, dove aveva posato con una serie di scatti. Già sapeva che sarebbe stato un fiocco rosa. La 25enne e il marito l’avevano scoperto con un classico gender reveal party: “Amo i gender reveal su Youtube e TikTok, anchedi rimanere incinta, così abbiamo chiesto alla nostra ostetrica di mandare un messaggio con il sesso alla mia assistente, Becca, e abbiamo comprato due petardi, uno rosa e uno blu”, aveva raccontato. Leggi anche: “Ci sposiamo a settembre”. Staè fatta per la coppia di Canale 5: il ‘sì’ dopo anni insieme Fiocco rosa: la movipSofia Richie e il marito Elliot Grainge sono genitori.

Cosa indossare per la cresima della propria figlia? Basta prendere ispirazione da Michelle Hunziker, che per celebrare la piccola Sole ha scelto il rosa cipria.Continua a leggere . fanpage

Adesso sono i giorni del dolore, del silenzio e domani il momento per l'ultimo addio. Poi verranno quelli in cui «qualcuno dovrà spiegare» come si è ammalato Franco. ilmattino

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Franco Di Mare, ex inviato di guerra e conduttore Rai, deceduto a 68 anni a causa di un mesotelioma. A darne l’annuncio è stata la famiglia, inclusa la figlia Stella, adottata da Franco a Sarajevo nel 1992 durante la sua esperienza come corrispondente di guerra. ilfattoquotidiano

Terra amara, penultima puntata del 31/05: Fusun tradisce Sermin e fa arrestare la figlia - Terra amara, penultima puntata del 31/05: Fusun tradisce Sermin e fa arrestare la figlia - Grazie a Fusun, Zuleyha e Fikret riusciranno a rintracciare Betul e Abdülkadir in Siria facendoli arrestare per i loro crimini ... it.blastingnews

La casa di New York di John Lennon e Yoko Ono è in vendita: il costo - La casa di New York di John Lennon e Yoko Ono è in vendita: il costo - La casa di New York di John Lennon e Yoko Ono è in vendita. Questa storica dimora, la prima del compianto membro dei Beatles ... metropolitanmagazine

Enzo Paolo Turchi: “Ci dissero che la Madonna aspettava me e Carmen Russo” - Enzo Paolo Turchi: “Ci dissero che la Madonna aspettava me e Carmen Russo” - E' stato Enzo Paolo Turchi il protagonista della rubrica "Io & Dio" pubblicata sulle pagine del numero di DiPiù uscito nelle edicole sabato. lanostratv