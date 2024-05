Il giallo del corriere sparito e il furgone carbonizzato - il carico di borse di lusso da 500 mila euro e la strana telefonata

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 25 maggio 2024) Ha chiamato il suo datore di lavoro prima sparire Nicolas Matias Del Rio, ila Santa Fiora in provincia di Siena di cui si sono perse le tracce lo scorso mercoledì. Sul caso i carabinieri indagano per rapina, dopo che ieri 24 maggio è stato ritrovato ildi Del Rio. Il 48enne di Abbadia San Salvatore aveva caricato sul mezzoper un valore di circa 500. Laprima di sparire Del Rio ha chiamato il suo datore di lavoro che si trovava a Piancastagnaio. Come riporta il Messaggero, a lui avrebbe detto che c’erano delle persone che volevano parlargli. Questi si erano presentati come dirigenti di un’altra azienda che avevano chiesto se ilpotesse fare per loro una consegna. L’imprenditore avrebbe dato il suo via libera, ma poi ha realizzato che l’azienda citata nellaera stata chiusa ormai da tempo. Perciò ha provato a richiamare Del Rio per chiedergli dei chiarimenti.