Il futuro del Manchester United di Erik ten Hag è in gioco a Wembley

2024-05-24 Ilsta diventando impaziente nei confronti dell'allenatoreten Hag e potrebbe avere solo un'ultima opportunità per salvare il suo lavoro. Stanno crescendo le speculazioni intorno all'olandese e sono emerse notizie che suggeriscono che potrebbe essere rimosso dal suo incarico anche se lobattesse ilCity nella finale di FA Cup sabato. I bookmaker valutano i Red Devils come enormi outsider per lo scontro di, con alcuni che offrono addirittura quote fino a 8/1 per una vittoria dello. Con l'aspettativa che il City spazzi via i suoi rivali con facilità, Ten Hag dovrebbe avere più tempo nel caso in cui causasse un turbamento? In vista del big match, diamo uno sguardo a come l'ex allenatore dell'Ajax può guadagnarsi un'altra ancora di salvezza.