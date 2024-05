(Di sabato 25 maggio 2024) di Sonia Fardelli Costruire ildel ascoltando le opinioni dei suoi abitanti. Con unon line dove verrà posta l’attenzione su qualità della vita, servizi socio sanitari, infrastrutture e trasporti. In pratica come si vive oggi in e su cosa andrebbe migliorato perché una giovane famiglia decida di lavorare e crescere figli nella vallata. E per ottenere risposte a questi e a molti alti quesiti sarà attivato in lo Spoke 10 del progetto Pnrr "The" (Tuscany Health Ecosystem), coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La prima azione sul campo è l’invito a rispondere alrivolto a tutti i cittadininei Comuni casentinesi, che offre l’opportunità di condividere le proprie esperienze della vita in questo territorio, in maniera agevole e diretta. Ilè semplice e accessibile a chiunque e raccoglie i giudizi dei cittadini su temi cruciali come la qualità della vita, i servizi socio-sanitari, le infrastrutture e i trasporti, la connettività Internet, i servizi offerti dalle associazioni del terzo settore.

Il futuro del Casentino in un clic. Questionario online ai residenti: possono denunciare i disservizi - Il futuro del Casentino in un clic. questionario online ai residenti: possono denunciare i disservizi - Costruire il futuro del ascoltando le opinioni dei suoi abitanti. Con un questionario on line dove verrà posta l’attenzione su qualità della vita, servizi socio sanitari, infrastrutture e trasporti. I ... lanazione

THE: al via in Casentino il progetto della Sant’Anna per il benessere dei cittadini - THE: al via in Casentino il progetto della Sant’Anna per il benessere dei cittadini - È online il questionario per i residenti nel territorio che così grazie all'Osservatorio della popolazione potranno condividere i propri bisogni ... intoscana

Attivisti per la giustizia climatica e sociale: la rete Transistor si insedia a Lecce - Attivisti per la giustizia climatica e sociale: la rete Transistor si insedia a Lecce - Il 22 e il 23 giugno è prevista l'apertura di un hub di discussione per condividere obiettivi e strategie presso Manifatture Knos. La compilazione di un questionario servirà a delineare il quadro dell ... lecceprima