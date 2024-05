Il fratello di Pike alla madre di Forti - ' felice per lei'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) "Sono davvero moltoche sia finalmente riuscita a rivedere suo figlio dopo tutti questi anni e dopo le tragedie e il lutto con cui entrambe le nostre famiglie hanno dovuto fare i conti negli ultimi 26 anni. La cosa più crudele che si possa infliggere a una persona, specialmente se è, è separarla dal proprio figlio, indipendentemente dalle sue azioni". Lo scrive Bradleyin una lettera inviatadi Enrico Chico, il 65enne trentino condannato all'ergastolo negli Usa per l'omicidio deldi Bradley, Dale. La lettera di Bradley, diffusa da 'Quarto Grado', è stata consegnatadi, Maria Loner, giovedì 23 maggio, il giorno dopo l'incontro tra la donna e il figlio grazie al permesso di 4 ore concesso all'ergastolano dopo il suo rientro in Italia. "Mi auguro di poterci ritrovare e piangere insieme le vite sprecate/perdute - scrive ancora ildi Dale- pensando a quello che avrebbero potuto essere se tutta questa storia non fosse avvenuta".