Il festival di fumetti e cultura pop di Falconara Marittima accoglie migliaia di visitatori con eventi - esibizioni e ospiti d’eccezione

Niente fumetti la prossima estate a Montereggio. L’organizzazione di ‘Nuvole a Montereggio’ comunica che la prossima edizione del Festival del fumetto si terrà a luglio 2025. Per quest’anno la Pro Loco e l’associazione le Maestà di Montereggio continueranno le tradizionali attività di promozione e valorizzazione del territorio, ma Nuvole a Montereggio si prenderà un anno di riposo, tempo che verrà impiegato per rafforzare, rinnovare tutte quelle componenti fondamentali per portare avanti un progetto culturale di largo respiro come il festival del fumetto.

lanazione