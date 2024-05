Niente fumetti la prossima estate a Montereggio. L’organizzazione di ‘Nuvole a Montereggio’ comunica che la prossima edizione del Festival del fumetto si terrà a luglio 2025. Per quest’anno la Pro Loco e l’associazione le Maestà di Montereggio continueranno le tradizionali attività di promozione e valorizzazione del territorio, ma Nuvole a Montereggio si prenderà un anno di riposo, tempo che verrà impiegato per rafforzare, rinnovare tutte quelle componenti fondamentali per portare avanti un progetto culturale di largo respiro come il festival del fumetto. lanazione

ARF! Festival del Fumetto: fan in fila per l'autografo di Dave McKean - ARF! festival del Fumetto: fan in fila per l'autografo di Dave McKean - Una lunga fila di fan attende l’autografo di Dave McKean. «Un’occasione unica e imperdibile – commenta Elisa, studentessa romana.- Vengo ogni anno a questa rassegna che è, per me, la più importante in ... video.corriere

Il festival di fumetti e cultura pop di Falconara Marittima accoglie migliaia di visitatori con eventi, esibizioni e ospiti d'eccezione - Il festival di fumetti e cultura pop di Falconara Marittima accoglie migliaia di visitatori con eventi, esibizioni e ospiti d'eccezione - FalComics 2024 inaugura con un grande successo a Falconara Marittima, tra mostre, cosplayer, K-Pop, e-sport e ospiti importanti ... adnkronos

Falconara FalComics riempie il centro, un successo la prima giornata - Falconara FalComics riempie il centro, un successo la prima giornata - Falconara – Tanta gente e successo assicurato per la prima giornata – ieri – di FalComics 2024, il festival dedicato al mondo comics, del fumetto e alla cultura del pop, organizzato da Live Emotion ... qdmnotizie