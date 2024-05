Il dramma di Gigi D’Agostino sulla malattia | Il dolore ti porta via tutto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024)è ritornato da poco alla sua consolle a seguito del momentaneo abbandono alla musica a causa della. Il capitano della musica dance, oggi, sarà ospite in esclusiva a “Verissimo” dove per la prima volta racconterà il suo calvario causato da un grave problema di salute che l’ha tenuto lontano dalle scene dal 2021: “Quando ti succedono queste cose, iltiviail resto. Ti si offusca la mente, la mattina aspetti solo che arrivi la sera per soffrire meno: non è vita”.parla per la prima volta dellain tv A Silvia Toffanin che gli chiede se abbia ancora paura, nonostante il periodo più complicato sia alle spalle,Dag risponde: “Quando vedi quel buio non sai neanche cosa ti potrà succedere domani. La paura non va mai via, anche se stai meglio non può scomparire: c’è ogni secondo”. Infine, il dj parla delle sensazioni che sta provando, in vista del ritorno in console, a giugno a Milano, dopo più di quattro anni di assenza: “Sono molto emozionato, anche perché durante i momenti brutti pensavo a quando avrei risuonato.