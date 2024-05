Il dramma di Djokovic | Sono preoccupato VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 25 maggio 2024) Di nuovo quel tremolio che allarma. E’ successo a bordocampo, dopo eliminazione nell’Atp 250 di Ginevra al termine dell’incontro con Tomas Machac. Novakallarma i fan e lui non si nasconde. “Certo che. Quest’anno non ho giocato bene per niente, a parte qualche partita qua e là. Le cosequelle che, non mi vedo come il favorito a Parigi”, afferma riferendosi al Roland Garros al via domani. A Parigi dovrà difendere il titolo e anche il primato nella classifica Atp. Se non dovesse riuscirci, sul trono salirebbe il nostro Jannik Sinner. Le condizioni fisiche non sembrano favorire l’attuale numero 1. L’evidente tremolio non è una novità. Nel 2022, alle Atp Finals di Torino, contro Medvedev si verificò lo stesso episodio. E poi ancora nella finale contro Ruud. Novak, after winning 24 Grand Slams:“Now my priority is to win an Oscar for best actor” pic.