Il dramma dei docenti triennalisti penalizzati dal Mim | Sacrifici di anni spazzati via con un colpo di Decreto

Una terribile tragedia ha sconvolto un istituto superiore di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Una studentessa di 14 anni, così come segnala la stampa locale, è morta improvvisamente a causa di un malore. L'articolo Dramma in una scuola a Giugliano: alunna 14enne si sente male in classe, morta poco dopo.

