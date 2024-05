Il dovere di ridare dignità a quel corpo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Unmorto non si dimentica. Soprattutto non si dimentica se è completamente nudo, in una posizione innaturale. Non pare che dorma: è una bambola spezzata, illuminata dal sole nel fango. Emorto, ilmorto di Vilfrido Branchi, è in realtà vivo. Willy non è mortogiorno a Goro e anni di ricerca matta e disperatissima della famiglia, anni di fallimenti giudiziari e omertà vergognose non possono essere dimenticati. Il coraggio e l’obbrobrio. Sono le facce opposte di questa storia che, dal 28 maggio e per otto martedì consecutivi, vi racconteremo con un podcast del nostro Nicola Bianchi, ‘Willy Branchi - L’ultima verità’. All’interno di ‘Il Resto di Bologna’, il podcast della nostra testata, vi guideremo in una delle pagine più oscure della cronaca italiana. Attraverso testimonianze esclusive e clamorose rivelazioni giudiziarie cercheremo diuna