Il doppio funerale | Morti in montagna Il posto sulla terra più vicino a Dio

(Di sabato 25 maggio 2024) Le giacche rosse dei volontari del Soccorso Alpino, le maglie azzurre degli alpinisti del Cai, le felpe colorate degli Asen Park, i maglioni rossi dei Ragni di Lecco, le t-shirt blu dei Gamma. Sui due feretri i caschetti da arrampicata, le foto, un mazzo di rose rosso e uno bianco.alle due bare affiancate, un vaso di stelle alpine. In centinaia ieri hanno partecipato aldi Vale e Maxi in San Nicolò. "Sonoin, ilpiùa Dio", le parole di conforto a familiari, amici e a tutti gli innamorati delle vette per la morte di Valentino Alquà e Massimo Ratti, i due scialpinisti che domenica sono stati travolti da una valanga sulle Alpi Svizzere. Vale, che aveva 49 anni, era il segretario amministrativo dei soccorritori della XIX Delegazione Lariana; Maxi, elettricista di 35 anni, era l’anima del gruppo alpinisti Asen Park. I due erano entrambi di Germanedo, sebbene Maxi si fosse trasferito a Ballabio.

