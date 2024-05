Il dibattito attorno alla resa agricola sotto i pannelli solari

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 25 maggio 2024) Sì aifotovoltaici nei terreni agricoli, ma solo se sollevati da terra. È questo il compromesso raggiunto dal decreto agricoltura recentemente approvato dal consiglio dei Ministri. Nella bozza circolata a inizio maggio il ministero dell’Agricoltura guidato da Francesco Lollobrigida proponeva, venendo incontro soprattutto alle richieste di Coldiretti, di bloccare completamente l’instzione di nuovi impianti fotovoltaici nei terreni destinati a uso agricolo, sia coltivati sia incolti. Un divieto assoluto che sarebbe però stato incompatibile con lo sviluppo delle fonti rinnovabili. L’anno scorso in Italia la crescita delle rinnovabili ha segnato un +87 per cento rispetto al 2022: una quota record trainata tra l’altro proprio dal fotovoltaico, che rappresenta il novantadue per cento della potenza instta. Ma non è ancora abbastanza: come confermato recentemente al G7 Clima, Energia e Ambiente, l’Italia entro il 2030 deve triplicare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.