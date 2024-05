Il Consiglio dei ragazzi illustra i progetti al termine del mandato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilcomunale deie delle Ragazze, giunto all’ultimo atto, ha presentato alla città il risultato di questi due anni di impegno in apertura della seduta delComunale, riscuotendo interesse e apprezzamento. Erano presenti la sindaca deie delle ragazze, Miriam Spadaccini, e alcuni componenti delle tre commissioni che hannoto il loro lavoro. La commissione Scuola cultura e comunicazione ha lavorato sudi promozione della legalità, attraverso l’organizzazione di giochi e attività creative, letture, foto, la realizzazione di un video, l’iniziativa del Portico della Legalità, e la partecipazione alla mostra ’La strage di via dei Georgofili’. La commissione Ambiente e sicurezza si è dedicata in particolare al tema degli alberi, organizzando la Maratonina del Ccrr nei parchi della città, trasformandosi in guide per far conoscere ai partecipanti gli alberi più curiosi e storici che caratterizzano il territorio.