Il caso Ungheria Salis senza catene Ma il giudice svela il suo indirizzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Doveva essere la prima volta in tribunalele manette ai polsi, leai piedi e agenti antisommossa tutti intorno. Invece la nuova udienza a Budapest per Ilaria, attivista italiana ora candidata alle europee per Avs, è stata segnata comunque da un nuovo colpo di scena. A metà udienza, ilJosef Szos hato pubblicamente l’dove lasconta gli arresti domiciliari, di fatto vanificandone i presupposti di sicurezza. La– che stavolta aveva solo un dispositivo elettronico alla caviglia – è rimasta molto contrariata, così come il padre, Roberto, anche questa volta al suo fianco. Più tardi, l’ambasciatore italiano in, Manuel Jacoangeli, ha presentato formale protesta. Ma il colpo di scena non è stato solo quello: l’accusata di ben due aggressioni nei confronti di militanti di estrema destra e di far parte di un’associazione criminale non è stata riconosciuta, come aggressore, da nessuno dei tre testimoni chiamati a deporre.