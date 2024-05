Il candidato a processo | Mi ritiro dalla corsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Vecchi guai con la giustizia, nuova rinunce per la lista Movimento Centro, che nelle prossime elezioni amministrative correrà a sostegno della candidata del Pd Sara Funaro. Ieri, infatti, dopo che il nostro giornale ha chiesto chiarimenti su un procedimento penale pendente su Giorgio Diddi, noto imprenditori di Prato, lo stessoal consiglio comunale con la lista Movimento Centro ha preferito fare un passo indietro, affidando le sue dichiarazione al legale Michele D’Avirro. "Per evitare strumentalizzazioni – spiega Diddi – e polemiche relative al mio procedimento in corso per i fatti risalenti al 2012, ho preferito fare un passo indietro e ritirare la mia candidatura, assumendomi le mie responsabilità". Il procedimento in questione, in fase dibattimentale al tribunale di Prato, è una bancarotta documentale (mancanza di scritture contabili), ovvero ciò che rimane di unnel quale era stato accusato (e inizialmente posto agli arresti domiciliari), di frode fiscale, frode in commercio, bancarotta fraudolenta e ricettazione fallimentare, reati per i quali è scattata la prescrizione.