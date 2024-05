Il Cai premia due spedizioni alpine originali e leggere Sul podio anche tre lombardi

(Di sabato 25 maggio 2024) Lecco, 25 maggio 2024 – Oggi ad Assisi duealpinistiche sono statete dal Club alpino accademico italiano (sezione nazionale del Club alpino italiano), ex aequo, con il Riconoscimento Paolo Consiglio 2024. A vincere sono state la spedizione alla Trango Nameless Tower in Karakorum (Pakistan), effettuata dal veneziano Mirco Grasso e dal Ragno di Lecco Giacomo Mauri nell'agosto 2023, e la spedizione in Miyar Valley (India), effettuata dal padovano Alessandro Baù, dal mantovano Lorenzo D'Addario, dal valdostano Jérome Perruquet e dal lecchese Francesco Ratti a settembre. Il Riconoscimento Paolo Consiglio Lete Le motivazioni Il Riconoscimento Paolo Consiglio Con il Riconoscimento Paolo Consiglio il Club alpino accademico italianodi carattere esplorativo o di elevato contenuto tecnico, organizzate da piccoli gruppi di alpinisti a prevalente composizione giovanile nel corso dell'anno precedente.

