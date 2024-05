Il buona Tognu e il peccato della braghetta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Maietti Dice un vecchio proverbioBassa: "Se il Padreterno non perdonasse il, starebbe da solo in paradiso a suonare la trombetta". La civiltà contadina aveva i casti pudori di Lucia Mon, ma stimolava pure la tentazione di metterli alla prova. C’era poi la lingua (l’italiano, voglio dire) che era complice a non farli nascere certi sensi di colpa. Don Carlone, parroco di Bassariva negli anni Trenta del secolo scorso. La sua austera educazione ecclesiastica lo induceva a elencare i dieci comandamenti abbassando inconsciamente la voce sul sesto. Parendogli poi la locuzione "Non commettere atti impuri" persino troppo allusiva, pensava bene di usare l’alternativa assai più ermetica "Non fornicare". Nessuno dei suoi parrocchiani, ad esclusione del medico condotto e forse il sindaco, poteva sapere il significato di fornicare. Ma c’era qualcuno cui, almeno una volta, capitava di chiedersi cosa mai volesse dire quel comandamento, per cosa c’entrassero le formiche.