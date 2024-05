Il Bologna chiude senza feste Castro ingenuo e poco concreto Una serata svagata per Lucumi Segnali di Karlsson nel finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Ravaglia 6 Dopo un giro di lancetta svirgola un rinvio lungo suggerendo già l’atteggiamento vacanziero del gruppo. Bravo al 27’ a opporsi a Thorsby, peraltro partito in fuorigioco. Incolpevole sui due gol del Grifone. De Silvestri 5 Sull’affondo di Martin fa scena muta, lasciando troppo campo allo spagnolo che fa l’assist per l’1-0 di Malinovskyi. Non presidia mai la corsia come dovrebbe, a 36 anni (ggiati giovedì) fa quel che può.5 Il pallone regalato a Vitinha al 24’ è lo spot di una prestazione. Non va meglio nella ripresa. Lykogiannis 5 Giusto dare gloria a un gregario che il suo mattoncino alla causa Champions lo ha portato. Ma si vede che è arrugginito dalla lunga sosta in panchina. El Azzouzi 5 Chiedergli di fare il Freuler è ingeneroso. Il filtro davanti alla difesa non c’è, la partecipazione offensiva men che meno. Orsolini 5,5 A lungo latitante dalla contesa si fa applaudire, al 38’, per un pallone controllato al volo e servito, con un assist morbido, a(che arriva in ritardo).