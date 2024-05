Il bestseller Pera Toons | La mia rivoluzione gentile Ai bambini dico | sorridete e siate gentili con i bulli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Peruzzi ?l padre dice al figlio: Oggi voglio insegnarti una bella lezione, buttati dal muretto che ti prendo al volo... Potete immaginare la conclusione e la morale che vorrebbe indurci a non fidarci di nessuno, una battuta supercinica dalla quale mi dissocio", dice ridendo, Alessandro Perugini, il famoso, autore aretino di fumetti, freddure, video e libri. Uno degli scrittori più di successo degli ultimi anni, con oltre un milione e mezzo di copie vendute e l’ultimo, "Che spasso!" (Tunuè), è da settimane nella top ten generale dei libri più venduti in Italia. Ha milioni di followers sui social e parlerà proprio di fiducia il 31 maggio alle 18 a YouTopic Fest di Rondine Cittadella della Pace. Alessandro Perugini, cos’è la fiducia? "Qualcosa di cui non si può fare a meno. Prima di tutto la fiducia in sé stessi, quella che mi ha consentito di fare questa galoppata inaspettata dal mondo della grafica a quello dell’intrattenimento con tantissime soddisfazioni.