Il Bayer Leverkusen vince la Coppa di Germania | double per le ‘Aspirine’ | ALBO D’ORO

(Di sabato 25 maggio 2024) Inilcontinua a essere imbattuto. La squadra di Xabi Alonso si rialza subito dallo schiaffo tremendo subito per mano dell’Atalanta in finale di Europa League, prima sconfitta stagionale per i tedeschi, rientrando nei confini nazionali e lo fa sollevando un altro trofeo. Dopo la prima, storica, vittoria della Bundesliga, ilcompleta ilndo ladi(DFB-Pokal). Lesuperano 0-1 il Kaiserslautern, squadra della Bundesliga 2. Nonostante la differenza fra le due squadre, ilha provato a complicarsi la vita con l’espulsione, per doppia ammonizione nel primo tempo, di Kossounou, ma la rete di Xhaka è bastata per conquistare la secondadidella sua storia. L’delladiDFB Pokal 2024:2023: RB Lipsia 2022: RB Lipsia 2021: Borussia Dortmund 2020:n Monaco 2019:n Monaco 2018: Eintracht Francoforte 2017: Borussia Dortmund 2016:n Monaco 2015: Wolfsburg 2014:n Monaco 2013:n Monaco 2012: Borussia Dortmund 2011: Schalke 04 2010:n Monaco 2009: Werder Brema 2008:n Monaco 2007: Norimberga 2006:n Monaco 2005:n Monaco 2004: Werder Brema 2003:n Monaco 2002: Schalke 04 2001: Schalke 04 2000:n Monaco 1999: Werder Brema 1998:n Monaco 1997: Stoccarda 1996: Kaiserslautern 1995: Borussia Mönchengladbach 1994: Werder Brema 1993:1992: Hannover 96 1991: Werder Brema 1990: Kaiserslautern 1989: Borussia Dortmund 1988: Eintracht Francoforte 1987: Amburgo 1986:n Monaco 1985:Uerdingen 1984:n Monaco 1983: Colonia 1982:n Monaco 1981: Eintracht Francoforte 1980: Fortuna Düsseldorf 1979: Fortuna Düsseldorf 1978: Colonia 1977: Colonia 1976: Amburgo 1975: Eintracht Francoforte 1974: Eintracht Francoforte 1973: Borussia Mönchengladbach 1972: Schalke 04 1971:n Monaco 1970: Kickers Offenbach 1969:n Monaco 1968: Colonia 1967:n Monaco 1966:n Monaco 1965: Borussia Dortmund 1964: Monaco 1860 1963: Amburgo 1962: Norimberga 1961: Werder Brema 1960: Borussia Mönchengladbach 1959: Schwarz-Weiß Essen 1958: VfB Stoccarda 1957:n Monaco 1956: Karlsruher SC 1955: Karlsruher SC 1954: VfB Stoccarda 1953: Rot-Weiss Essen 1943: First Vienna FC 1942: Monaco 1860 1941: Dresdner SC 1940: Dresdner SC 1939: Norimberga 1938: Rapid Vienna 1937: Schalke 04 1936: VfB Lipsia 1935: Norimberga L'articolo Illadiper leCalcioWeb.

Kaiserslautern – Bayer Leverkusen 0-1 highlights e gol: secondo titolo stagionale per Xabi Alonso, le Aspirine trionfano in DFB Pokal! – VIDEO - Kaiserslautern – bayer leverkusen 0-1 highlights e gol: secondo titolo stagionale per Xabi Alonso, le Aspirine trionfano in DFB Pokal! – VIDEO - Doppietta di trofei per Xabi Alonso che trova il successo in finale di DFB Pokal. Si tratta della seconda volta nella storia per le Aspirine che battono di misura l’outsider Kaiserslautern. Nonostante ... generationsport

Kaiserslautern – Bayer Leverkusen 0-1 nei primi 45', ecco il gol di Xhaka! – VIDEO - Kaiserslautern – bayer leverkusen 0-1 nei primi 45', ecco il gol di Xhaka! – VIDEO - Kaiserslautern – bayer leverkusen: ecco il gol di Granit Xhaka, autore del vantaggio delle Aspirine nel primo tempo della finale di DFB Pokal All’Olympiastadion il leverkusen conduce per una rete a ze ... generationsport

De Rossi, capito da tempo che la Roma non chiuderà quinta - De Rossi, capito da tempo che la Roma non chiuderà quinta - "Se c'era una squadra che poteva battere il leverkusen era proprio l'Atalanta. Giocare una volta contro il bayer è più facile che giocarci due. Ma sono stati più bravi, sono arrivati in crescendo a ... ansa