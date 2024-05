Il Bayer Leverkusen si riscatta subito e conquista il double | Xabi Alonso vince anche la Coppa di Germania

(Di sabato 25 maggio 2024) Illa delusione di Dublino el’altradella settimana, quella di, battendo non senza sofferenza il Kaiserslautern. La squadra di, che guiderà le Aspirineil prossimo anno in Champions League e da campioni tedeschi in carica,dunque ilnazionale,ndo la Bundesliga e poi stasera nella finale di Berlino il trofeo pur sempre prestigioso,se probabilmente qualsiasi tifoso delavrebbe preferito alzare al cielo l’Europa League contro l’Atalanta mercoledì. Invece, contro una Dea straripante è arrivata quella che risulta l’unica sconfitta stagionale sulle 53 partite giocate, le altre 52 sfide hanno fruttato due trofei, e l’ultimo arriva stasera. Non è stata però affatto facile la partita contro il debole Kaiserslautern, formazione della seconda divisione tedesca che ha compiuto un miracolo raggiungendo la finale.

