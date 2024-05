Il Bari è salvo Sibilli più vicino al riscatto d’oro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) La Serie B 2024/2025 sta continuando a prendere forma. In attesa di scoprire l’ultima retrocessa dalla Serie A dopo Salernitana e Sassuolo (lotta a tre squadre tra Udinese, Frosinone ed Empoli), quali squadre rimarranno in B dopo i playoff (siamo arrivati alle semifinali di ritorno) e chi salirà attraverso i playoff dalla Serie C (lì è in corso il secondo turno), intanto i playout hanno decretato la salvezza del. I pugliesi, nel ritorno dei playout, hanno vinto per 0-3 al "Liberati" contro la Ternana, condannando gli umbri alla retrocessione. Possiamo parlare di rimonta, considerando che l’1-1 dell’andata al San Nicola aveva permesso ai rossoverdi di godere di due risultati su tre per la permanenza in categoria. Invece, ilha risposto con una vittoria secca, con le marcature aperte dal capitano Di Cesare, nel giorno del suo quarantunesimo compleanno, proseguite poi da Ricci e infine chiuse da