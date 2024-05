Il 9 giugno ricominciano le sfide Cervarezza in campo nel posticipo

(Di sabato 25 maggio 2024) Ecco la prima giornata del Torneo della Montagna Dilettanti: si parte domenica 9. Per il girone A alle 17.30 ecco Felina-Baiso (al "Coni" di Castelnovo Monti) e Villa Minozzo-Spqm Montecavolo (a Villa). Per il girone B (stessa data e stessa ora): Gatta-Tricolore Carpineti (a Gatta) e Borzanese-Vettus (Albinea). Il girone C: sempre il 9e sempre alle 17.30 Leguigno-Querciolese (Leguigno) e Cerredolo-Roteglia (Cerredolo). I campioni in carica (entrambe le categorie) delesordiranno lunedì 10alle 21.15 col Collagna (al "Coni"). Per i Giovanissimi primo turno (quasi) interamente spostato in infrasettimanale a causa di un torneo giovanile al mare. Girone A: martedì 11 Felina-Baiso al "Coni" alle 20 e Villa Minozzo-Spqm Montecavolo alle 19 a Villa. Girone B: Gatta-Tricolore Carpineti martedì 11 alle 20 a Gatta, mentre Borzanese-Vettus rimane domenica 9alle ore 16 ad Albinea, prima della gara dei Dilettanti.

Scadrà lunedì 10 giugno il termine entro il quale provvedere alla pulizia dei terreni, come stabilito da un’ordinanza antincendio finalizzata a tutelare l’ambiente, impedendo o, comunque, riducendo la portata di una delle cause dei danni a esso arrecati e delle eventuali conseguenze sulla pubblica incolumità. dayitalianews

Euro 2024, Montella dirama i convocati: novità per Yildiz - Euro 2024, Montella dirama i convocati: novità per Yildiz - Ecco la Turchia. Il 14 giugno inizieranno gli Europei di calcio. L’Italia, campione in carica, è stata sorteggiata nel girone B. Gli Azzurri di Spalletti dovranno affrontare Spagna, Croazia e Albania. spazioj

Ufficiali le 96 partecipanti al “Trofeo SEA - SuperEroiAcrobatici”. Gli organizzatori: “Splendido messaggio di solidarietà, grazie a tutti” - Ufficiali le 96 partecipanti al “Trofeo SEA - SuperEroiAcrobatici”. Gli organizzatori: “Splendido messaggio di solidarietà, grazie a tutti” - CALCIO E BENEFICENZA - Francesco Bruni e Giuseppe Cirri: “Tantissime richieste, ci scusiamo con chi non abbiamo potuto accettare. Siamo orgogliosi che in così tanti abbiano recepito l'importanza di qu ... giocaacalcio