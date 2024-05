Il 2024 da incubo di Novak Djokovic Mal di stomaco - tremori e nessuna finale alla vigilia del Roland Garros | Sono preoccupato

(Di sabato 25 maggio 2024) Mancano poche ore all’inizio della 123esima edizione del, e solo una manciata in più al ritorno sulla terra rossa parigina del campione in carica, che l’anno scorso aveva strappato lo scettro a Rafa Nadal. Lo spagnolo parteciperà a quello che probabilmente sarà il suo ultimo Open di Francia dopo 14 successi. E c’è un di confusione su chi è pronto a raccoglierne l’eredità. Perché il numero 1 serbo ha incontrato più di qualche difficoltà in questa prima parte di stagione, collezionando cinque sconfitte enei tornei in cui ha partecipato. L’ultima eliminazione l’ha subita venerdì 24 maggio all’Atp 250 di Ginevra, che aveva deciso di disputare per riprendere la forma prima dell’inizio dello Slam di Parigi. Dopo 2 ore e 8 minuti è stato battuto dal ceco Tomas Machac 6-4, 0-6, 6-1, mentre l’ultima apparizione era stata agli Internazionali d’Italia a Roma, con la clamorosa sconfitta al terzo turno contro il 32esimo della classifica Atp Alejandro Tabilo.

Un avvicinamento non ideale. Una brutta sconfitta per Novak Djokovic nelle semifinali dell’ATP250 di Ginevra. Il n.1 del mondo, wild card del torneo elvetico, sperava di esprimere un tennis migliore contro il ceco Tomas Machac, a segno con il punteggio di 6-4 0-6 6-1. oasport

Un avvicinamento non ideale. Una brutta sconfitta per Novak Djokovic nelle semifinali dell’ATP250 di Ginevra. Il n.1 del mondo, wild card del torneo elvetico, sperava di esprimere un tennis migliore contro il ceco Tomas Machac, a segno con il punteggio di 6-4 0-6 6-1. oasport

Novak Djokovic ha lanciato un segnale preoccupante in vista del Roland Garros, uscendo sconfitto in semifinale all’ATP 250 di Ginevra per mano del ceco Tomas Machac con un netto 6-4, 0-6, 6-1. Al di là del risultato, ciò che desta allarme sono le condizioni fisiche mostrate dal serbo, apparso visibilmente affaticato e con un preoccupante tremolio alla mano, sintomo già manifestatosi in passato in situazioni di stress fisico. ilfattoquotidiano

Parigi, Yannik all’assalto del numero uno - Parigi, Yannik all’assalto del numero uno - ma dal cammino parigino di novak djokovic (il serbo, in condizioni tutt’altro che buone, per non perdere lo scettro mondiale deve arrivare almeno in semifinale). Ma tant’è, le vie del computer che ... unionesarda

Atp Ginevra: Ruud batte Machac e vince il torneo - Atp Ginevra: Ruud batte Machac e vince il torneo - Dopo aver sconfitto in mattinata l'azzurro Flavio Cobolli in una semifinale rinviata ieri per maltempo e durata quasi due ore, Ruud non è parso affaticato nell'affrontare il giocatore che 24 ore fa ... ansa

Roland Garros - L'emozionante abbraccio tra Novak Djokovic e Rafael Nadal - Roland Garros - L'emozionante abbraccio tra novak djokovic e Rafael Nadal - Un abbraccio carico di emozioni e ricordi ha visto come protagonisti novak djokovic e Rafael Nadal sul Court Philippe-Chatrier. Entrambi stanno facendo i conti con il passare del tempo e il peso degli ... tennisworlditalia