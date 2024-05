ICQ chiude i battenti | fine di un’era della messaggistica istantanea

(Di sabato 25 maggio 2024) (Adnkronos) – ICQ, l'innovativo sistema di, creato nel lontano 1996 da Mirabilis, una start-up israeliana fondata a Tel Aviv,rà ufficialmente il 26 giugno. L'annuncio è stato fatto sul sito ufficiale di ICQ, che ha consigliato come piattaforma alternativa VK (il gruppo russo ex Mail.Ru Group che l'ha acquistata), che oggi conta più L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

