(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio– Trionfa ‘Anora’ di Sean Baker a, nell’edizione che resterà nota per il premio exa quattro migliori. Tra loro c’è anche la primainsignita nella storia del Festival, la spagnolaSofia. Le altre sono Adriana Paz, Zoe Saldana, e Selena Gomez, tutte co-protagoniste dello stesso film, 'Emilia Perez' di Jacques Audillard che ha vinto anche il Premio della giuria capitanata da Greta Gerwig . Miglior attore è invece, Jesse Plemons, per la performance in 'Kinds of kindness' di Yorgos Lanthimos. Miguel Gomes è miglior regista per ‘Grand tour’. Il Grand Prix è andato a All we imagine as light di Payal Kapadia, il Premio Speciale a The seed of the sacred fig di Mohammad Rasoulof. La giuria capitanata dalla regista di Barbie Greta Gerwig, ha consegnato poi al padre di ‘Guerre Stellari’, George Lucas, lad'Oro onoraria, la seconda dopo quella assegnata in apertura a Meryl Streep.

Questa sera, sono stati svelati i premi di Un Certain Regard, sezione collaterale del Festival di Cannes 2024 che ha incoronato anche un italiano, Roberto Minervini con I Dannati, alla miglior regia, ex aequo con il film On Becoming a Guinea Fowl. cinemaserietv

Tutti i vincitori di Cannes 2024: Palma d’oro ex aequo a 4 attrici, la trans Karla Gascon in lacrime - Tutti i vincitori di Cannes 2024: Palma d’oro ex aequo a 4 attrici, la trans Karla Gascon in lacrime - Trionfa Anora di Sean Beaker, miglior regista Miguel Gomes per Grand tour. Miglior attore Jesse Plemons. premiate quattro protagoniste di Emilia Perez di Jacques Audiard, che vince anche il Premio del ... quotidiano

Cannes 2024, Minervini vince migliore regia Un Certain Regard per I Dannati - Cannes 2024, Minervini vince migliore regia Un Certain Regard per I Dannati - Con il premio per la migliore regia (ex aequo con On becoming a Guinea Fowl di Nyoni) Minervini porta un po' d'Italia sul podio della Croisette. La giuria del secondo concorso del festival ha inoltre ... tg24.sky

Festival di Cannes: Roberto Minervini vince il premio per la regia di Un Certain Regard per I Dannati - Festival di Cannes: Roberto Minervini vince il premio per la regia di Un Certain Regard per I Dannati - Vittoria ex aequo per la miglior regia nella sezione Un Certain Regard per Roberto Minervini e il suo I Dannati presentato al Festival di Cannes 2024. Ecco tutti i premiati. comingsoon