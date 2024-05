I vetri curvi? Nati a Ponticelli | Ora sono un’eccellenza mondiale

(Di sabato 25 maggio 2024) di Gabriele Nuti Una delle eccellenze mondiali del vetro compie mezzo secolo. E ha sede adi Santa Maria a Monte. Inglasrealizza veri e propri pezzi unici che caratterizzano arredi e istallazioni in tutto il mondo. La specialità dell’aziendai "" che per prima ha realizzato in Italia. La storia Inglas inizia nel 1974 grazie alla felice intuizione di tre colleghi e amici che lavoravano come dipendenti in una vetreria di Empoli: Giuseppe Romagnoli, Ivano Pratelli e il compianto Nedo Buzzichelli. "Molte delle lavorazioni che effettuavano all’epoca – racconta la sindaca di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande – erano indirizzate alla zona di Santa Maria a Monte. Così i tre colleghi e amici decisero di fondare una propria ditta proprio a. Questa per me è una storia molto bella. Una dimostrazione di come la volontà e le capacità siano alla base di chi vuol progredire e migliorare la propria situazione socio-economica.

