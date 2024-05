I vescovi scomunicano l’Autonomia | Mina la solidarietà

(Di sabato 25 maggio 2024) Ora lo dicono anche i. Che prima hanno bocciato, con il presidente della Cei, Matteo Zuppi, il premierato e che ora esprimono preoccupazione anche suldifferenziata. Insomma, le due riforme più importanti del governo guidato da Giorgia Meloni vengono bocciate senza appello. Quel progetto di legge, dice la Conferenza episcopale italiana, “rischia dire le basi di quel vincolo ditra le diverse Regioni che è presidio al principio di unità della Repubblica”. L’allarme della Cei suldifferenziata Il ddl Calderoli, quindi, può fare venir meno l’unità e la collaborazione tra le Regione. Un rischio, mettono in guardia i, che “non può essere sottovalutato, in particolare alla luce delle disuguaglianze già esistenti, specialmente nel campo della tutela della salute, cui è dedicata larga parte delle risorse spettanti alle Regioni”. Un settore, quello sanitario, che “suscita apprensione” tra i cittadini in quanto ritenuto “inadeguato” sia “per i tempi sia per le modalità di erogazione dei servizi”.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a lanotiziagiornale©

