I treni di Mussolini

(Di sabato 25 maggio 2024) Forse dovremmo rileggere la Storia.fece anche cose buone, oltre a far viaggiare iin orario. Non tutto è da buttar via. Arnaldo Cenci via email Gentile lettore, è significativo che ci si trovi a discutere di fatti di cento anni fa come fossero roba attuale: non mi è mai capitato di parlare del Duce così spesso come nell’ultimo anno, segno che un triste oggi ci ha catapultati in un triste ieri. Viviamo ancora all’ombra del mitoano ed è pazzesco. Non concordo affatto sulla “parziale discolpa” del Duce. Fu un leader di una mediocrità sconcertante. Coinvolse la sua base, inizialmente socialista e “popolare”, fatta di agricoltori e operai, in quella che fu una vera truffa politica: fece del partito lo scudo dell’alta borghesia del Nord e dei latifondisti del Sud, fino alla marcia su Roma nel mezzo dei moti operai che squassavano l’Italia. Vietò per legge i sindacati e lo sciopero istituendo il sindacato unico sottoposto al partito e Confindustria.