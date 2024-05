I radioamatori potenziano la base Nuove tecnologie per la protezione civile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) PONTEDERA Idell’ARI-REV (AssociazioneItaliani-Radio emergenza Valdera) in questi giorni hanno effettuato interventi di ristrutturazione e potenziamento delle apparecchiature in ambito di. Nella serata di giovedì ihanno presentato alla amministrazione comunale di Pontedera l’intera struttura presso la sede di La Rotta in via Solferino. Ad illustrare leapparecchiature ricetrasmittenti recentemente acquistate grazie ad una importante donazione di una azienda pontederese al sindaco Matteo Franconi e ad alcuni membri della giunta, ci ha pensato il presidente dell’ARI-REV Carlo Magretti (nella foto). I volontari da anni sono attivi nellagrazie al supporto tecnico in caso di emergenze. .