I racconti degli studenti | Lezioni vive - mai solo nozioni | Sogno ancora il suo esame

(Di sabato 25 maggio 2024) Pochi fiori, ordinatamente disposti fuori dal rettorato, bianchi e azzurri. Un omaggio silenzioso, ma sentito. La comunità studentesca ha scelto la strada della sobrietà per ricordare il rettore Franco Anelli, una figura tanto presente nella loro vita, che ha lasciato un vuoto inaspettato. Nei chiostri, poche ore dopo la notizia della sua morte improvvisa, regnava una quiete struggente, un’aria pesante; tutti sentivano un macigno nel cuore, nessuno ne parlava. Un silenzio chiarito fin da subito dagli stessi rappresentantiche, invitando tutti a partecipare alla messa e al rosario dedicati al professore, hanno detto di aver "deciso per il momento di non rilasciare dichiarazioni per rispettare il lutto". Fuori dall’università, però, i pensieri si affollavano e alcuni exgiunti per commemorare il giurista hanno iniziato a raccontare aneddoti. "Ricordo i suoi occhi durante l’interrogazione.