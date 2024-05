I pronostici di sabato 25 maggio | Serie A - - Liga e finale FA Cup

(Di sabato 25 maggio 2024) Idi25: ci sono due partite diA, cinque di, un playoff diB e le finali di FA Cup e Coppa di Germania. Oltre alle partite dell’ultima giornata diA ein questograndi protagoniste saranno le finali di coppa: in Germania il Bayer Leverkusen può dimenticare in fretta la sconfitta in Europa League con l’Atalanta battendo il Kaiserslautern per mettere a segno un “double” che sarebbe comunque storico. L’allenatore del Manchester City Guardiola (LaPresse) – IlVeggente.itVittoria di Premier League e FA Cup alla portata anche per il Manchester City nella finalissima che è anche un derby con il Manchester United: i Red Devils penalizzati anche dagli infortuni non sembrano in grado di compiere il miracolo al cospetto della corazzata di Guardiola. Chiude il programma delle finali Lione-PSG, con i parigini favoriti per il successo.altre partite InA attese le vittorie interne di Juventus e Milan contro Monza e Salernitana, mentre nellache ha già decretato tutti i verdetti potrebbero regalare gol Osasuna-Villarreal e Real Sociedad-Atletico Madrid.

Reggiana (43) ancora in corsa per i playoff. La formazione granata si impone 10-8 in trasferta con la RN Verona (20) e mantiene la seconda piazza del campionato di Serie C alla vigilia dell’ultima giornata: sabato, infatti, affronterà in via Melato lo Sporting Lodi, difendendo le 3 lunghezze di vantaggio sui prossimi rivali, ed in caso di vittoria o di pareggio taglierà il traguardo della post season. sport.quotidiano

La squadra di pallanuoto che milita nel campionato di Promozione Triveneto della Swim Project Codigoro ha fermato la capolista, la Virgiliana Mantova per 7-4. Nella piscina di casa sabato scorso si è assistito ad una partita molto combattuta, visto che all’andata era terminata 11-10 per i mantovani. sport.quotidiano

