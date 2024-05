I Paesi del fronte est Nato schierano i droni per difendere i confini dai russi

(Di sabato 25 maggio 2024) Un “muro di” peri propridalle “provocazioni” di Mosca. È quanto hanno concordato Lituania, insieme ad altri cinque membri dellaconfinanti con laa, ovvero Lettonia, Estonia, Finlandia, Norvegia e Polonia. Il “muro di”, perdalle provocazioni di Mosca, si estenderà dalla Norvegia alla Polonia “Si tratta di una cosa completamente nuova: un muro diche si estende dalla Norvegia alla Polonia, e l’obiettivo è utilizzaree altre tecnologie per proteggere i nostri”, ha annunciato all’agenzia di stampa Bns la ministro dell’Interno lituana, Agne Bilotaite. “Ci permetteranno di proteggerci dalle provocazioni diostili oltre a evitare il contrabbando” “Non solo infrastrutture fisiche e sistemi di sorveglianza, ma anchee altre tecnologie che ci permetteranno di proteggerci dalle provocazioni diostili oltre a evitare il contrabbando”, ha aggiunto Bilotaite.

