I migliori film sulla fortuna

(Di sabato 25 maggio 2024) Il mondo del cinema racconta tutti gli aspetti della vita umana. La storia, le passioni, i sentimenti, gli stati d’animo. Le opere cinematografiche spaziano dalla divulgazione della conoscenza fino all’informazione e alla fantasia. Isono una inesauribile fonte di intrattenimento e al tempo stesso un mezzo per educare e allargare i confini del sapere. In un contesto simile non potevano mancare pellicole dedicate allae a tutti gli eventi casuali che, positivamente o negativamente, influenzano la nostra esistenza. Scopriamo dunque alcune opere di valore. Match Point I protagonisti di Match Point – © MedusaMatch Point diretto da Woody Allen è una delle pellicole più note nella lunga carriera del geniale regista. Uscito nel 2005 e successivamente candidato all’Oscar come migliore sceneggiatura originale, ilracconta in sostanza come lapuò influenzare la vita e le opportunità di un individuo.