I miei cani e tutti gli altri - quanto è bello l’ostinato movimento del tempo

(Di sabato 25 maggio 2024) Annoiata e sola, senza fratelli né sorelle, la piccola Sandra Petrignani vede nei, in particolare in quello che sarà il suo primo cane, Rocky, un barbone bianco di taglia grande, la possibilità di unire le solitudini. Dare forma a una relazione che sarà una profonda e tacita intesa di affetto e compagnia. Iper Sandra Petrignani assumono così la funzione di specchio dell’esistenza, che illumina mutando ogni possibile e nostalgico rimpianto da: cosa avrei potuto fare e cosa avrei potuto dire, in una meditazione su ciò che è stato e come tale esiste sempre, seppure in uno spazio e con una struttura diversa. Autobiografia dei(che inaugura la nuova Gramma di Feltrinelli, con la guida di Giuseppe Russo e Roberto Cotroneo) se da un lato si apre con una dichiarazione di obbligata infedeltà alla verità dall’altro sceglie proprio chi come ivive - seppur con non pochi moti di ribellione - la fedeltà come aderenza all’esistenza.