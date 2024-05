I food blogger non sono credibili La Carbonara? Siamo schiavi della crema Intervista a Danilo da Fiumicino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 25 maggio 2024) Un passato da pizzaiolo e un presente da buongustaio.dasi racconta fra carbonare mal digerite, un amore professionale per Giorgione e un'ossessione per le recensioni dei ristoranti.Contaldo, meglio noto comeda. Lei conduce il podcast “De Core” con Alessandro Pieravanti, gestisce un b&b, è uno speaker di Radio Deejay, fenomeno dei social con oltre 700mila follower, ma anche cuoco amatoriale. Tutto giusto. Sembra la Digos (sorride, ndr). Quale veste le si addice di più? Principalmente, mi piace far sapere che lavoro a Radio Deejay come speaker e comico. Tutte le altre cose le faccio econtento di farle. Attualmente ho questo progetto che è il “De Core” podcast che mi prende tantissimo, quindi,anche podcaster. Una volta lei cucinava nello studioradio. Quando il Trio Medusa mi chiamò (diciassette anni fa, ndr) avevo una pizzeria e in radio cucinavo.