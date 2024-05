I Festival Franciacorta Itineranti approdano a Napoli

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 25 maggio 2024) È baciata da Apollo duecentocinquanta giorni all’anno, forse proprio perché è stata costruita per rendergli omaggio. E quel sole non può che trattenere a sé tutti coloro che anascono, e che fanno proprio di tutto per non doverla abbandonare mai. E gli avventori occasionali non tardano a divenire abituali, perché quel calore sincero e appassionato ti travolge come un grande abbraccio che è difficile non contraccambiare. Tanto innamorati della propria terra quanto ospitali e inclusivi, i partenopei sono sempre pronti a condividere la loro gioia di vivere, anche e soprattutto a tavola; e con l’entusiasmo che li contraddistingue hanno accolto ancheper una settimana densa di eventi dedicati al mondo del vino. Le danze si sono aperte con il, tenutosi il 6 maggio presso lo Yacht Club Marina di Stabia a Castellammare di Stabia.