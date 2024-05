I famosi cereali ritirati dal commercio | Rischio soffocamento e danni ai denti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 25 maggio 2024) La colazione è a: un noto marchio diha ritirato uno dei prodotti della sua linea. Il Ministero della Salute ha dato disposizioni ai consumatori su come procedere qualora in possesso di una confezione del prodotto oltre a fornire le motivazioni del richiamo alimentare. (…) Leggi anche: Scuole chiuse in Italia, ecco quando: il calendario regione per regione Leggi anche: Fedez beccato sul jet privato con una misteriosa bionda: la reazione di Chiara Ferragni (FOTO) Il comunicato del ministero Il comunicato è stato diffuso sul sito del Ministero della Salute che ha voluto specificare le motivazioni dietro al ritiro del prodotto: «Una piccola percentuali di confezioni di questo prodotto potrebbe contenere grumi duri di, che non si ammorbidiscono se consumati con il latte. Ciò significa che c’è un bassoche questi grumi duri possano potenzialmente causareaidi».