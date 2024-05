I Campi Flegrei tremano ancora | nella notte una nuova scossa di magnitudo 2 7

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 25 maggio 2024) Torna a tremare la terra ai. Alle ore 3:03 di oggi, sabato 25 maggio, c’è stato un evento sismico di2.7, a una profondità di due chilometri. Lo segnala l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Ieri c’è stato un incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, con l’obiettivo di delineare gli interventi per l’area deidopo le ripetute scosse degli ultimi giorni. Lo scorso 20 maggio, si è verificato un terremoto di4.4, il più forte mai registrato negli ultimi quarant’anni. Nei giorni successivi, lo sciame sismico è proseguito con centinaia di altre scosse più leggere. May 25, 2024 Cos’è il bradisismo Le ripetute scosse di terremoto dei giorni scorsi hanno fatto sì che si tornasse a parlare di «bradisismo», un termine che indica letteralmente un «movimento lento del suolo». Si tratta di un fenomeno strettamente collegato alla presenza di grandi strutture vulcaniche, proprio come nel caso dei, situati a pochi passi dal Vesuvio.