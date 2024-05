I bambini a scuola di legalità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Avvicinare ie i ragazzi al volontariato e al soccorso promuovendo il rispetto delle regole e dellanella vita quotidiana. Questo e tanto altro è stata la manifestazione Sirene a colori, organizzata dalla locale Croce Verde e durante la quale, la Guardia di Finanza ha colto l’occasione per condividere con le nuove generazioni la propria esperienza, maturata e consolidata in un percorso iniziato nel lontano 1774, rispondendo alle numerose domande e fornendo, con un linguaggio a misura di bambino, informazioni sui rischi che si possono correre nella vita di tutti i giorni, nonché consigli e semplici accorgimenti che possono aiutare a prevenirli garantendo, al contempo, la possibilità di ricevere un aiuto, in caso di necessità. I piccoli, insieme ai loro accompagnatori, hanno avuto anche la possibilità di ammirare i mezzi di servizio esposti per l’occasione in piazzale Tupini, salire a bordo e scattare foto ricordo anche insieme ai militari, disponibili a soddisfare prontamente tutte le loro curiosità.