I 12 Migliori film con Cillian Murphy

(Di sabato 25 maggio 2024) Occhi di ghiaccio, tratti delicati, fisionomia più unica che rara. Piaccia o meno, il volto dirimane impresso in virtù della sua particolarità. Irlandese, classe 1976, dopo qualche passo nel mondo dell’alternative rock locale, inizia a recitare a teatro e ottiene il ruolo dell’adolescente problematico in un paio diindipendenti degli anni ’90. Questo biglietto da visita gli garantirà di perpetuare l’interpretazione dello psicolabile tenebroso, sebbene, nella realtà, sia una delle persone più sobrie e morigerate di questo mondo. La socialità non è il suo forte, malgrado abbia scelto una vita sotto i riflettori. Tanto carismatico sul grande schermo, quanto timido, dimesso e impacciato durante le interviste. Alla domanda se sia a conoscenza del “disappointedmeme“, risponde proprio con una delle sue tipiche espressioni, a metà tra lo spaesato e l’interdetto, note a molti utenti social (dei quali il nostro anti-divo non fa parte).